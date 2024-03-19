Потерявший связь с базой в Польше БПЛА США Reaper совершил аварийную посадку

Американский беспилотник MQ9 Reaper, ранее потерявший связь с базой на северо-западе Польши, успешно осуществил аварийную посадку, сообщило генеральное командование польских Вооруженных сил.

«После 23 часов (02.00 по моск. времени - прим.ред.) в окрестностях Мирославца произошла аварийная посадка беспилотного летательного аппарата ВС США, выполнявшего полет в польском воздушном пространстве», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что посадка была осуществлена на безлюдном месте при выполнении всех необходимых процедур. На данный момент территория находится под охраной спецслужб, будет проведено расследование обстоятельств случившегося.

Напомним, невооруженный беспилотник ВВС США во время учебного полета на территории Польши потерял связь с базой и американскими военными под Мирославцем. К месту нахождения беспилотного самолета были направлены службы безопасности.