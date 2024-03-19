Американский БПЛА MQ9 Reaper потерял связь с базой на северо-западе Польши

Американские военные потеряли связь с беспилотным самолетом MQ9 Reaper производства США на северо-западе Польши в районе Мирославца, сообщили в генеральном командовании польских Вооруженных Сил.

«Невооруженный беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США в Европе, выполнявший запланированную ежеквартальную тренировку на аэродроме Мирославец, потерял связь с базой», - передает РИА Новости сообщение генштаба.

Уточняется, что будет осуществлено аварийное приземление, все службы были приведены в состояние готовности.

С помощью подобного вида техника можно проводить сбор разведданных, а также осуществлять высокоточные удары по наземным и воздушным целям.

Напомним, на данный момент на территории Польши также находятся несколько тысяч американских солдат, которые проходят тренировку вместе с польскими военными. На прошлой неделе в Варшаве допустили увеличение американского военного контингента на территории Польши до 100 тысяч человек.