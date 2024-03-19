Журова: даже насчет допущенных к Играм-2024 спортсменов МОК может передумать

Решения Международного олимпийского комитета об участии в Играх российских спортсменов небывало циничные, заявила в разговоре со «Звездой» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

«Идут одно решение за другим: сначала говорят, что допустят, возможно, 40 человек, понимая, что дальше им предложат: а вот сейчас подпишите, а вот сейчас у вас не будет флага, а вот сейчас мы придумали для вас что-то новенькое. Вообще не то что под олимпийским флагом, а вообще под никаким», - сказала она.

Журова напомнила, что первыми эту политику в отношении наших атлетов ввел Международный паралимпийский комитет.

«Он сказал: ваших имен не будет вообще нигде. Вы выиграете, но считайте, что вы не выиграли. Они вычеркнули людей из Белоруссии и России вообще из олимпийского наследия. Не будет их фамилий нигде, ни на каком официальном сайте. Причем люди задумаются и скажут: а кто же на этой олимпиаде все-таки победителем стал? А мы даже и не знаем, кто - там будет прочерк», - сказала олимпийская чемпионка.

Журова выразила надежду, что «мы не будем участвовать в этом и не дадим им шанса над нами издеваться». Даже те 12 спортсменов, которых по состоянию на 19 марта допустили к участию в Олимпиаде-2024, и дальше будут отбирать и все это время держать в напряжении, считает спортсменка. А потом еще может случится бойкот со стороны других стран, и МОК окончательно скажет: нет, все-таки мы вас не допускаем.

Ранее стало известно, что МОК не допустил российских и белорусских спортсменов к участию в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Россияне и белорусы будут выступать в качестве нейтральных атлетов только в одиночных дисциплинах, без флага и гимна.