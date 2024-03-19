МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские «Аллигаторы» уничтожили позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

Летчики ударных вертолетов Ка-52 успешно выполнили боевые задачи на Южно-Донецком направлении несмотря на сложные метеоусловия.
2024-03-19 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил живую силу противника и укрепленные позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении спецоперации. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

«После получения боевой задачи, был выполнен взлет и полет в район цели. Задачу выполняли в сложных метеорологических условиях. По команде штурмана был применен маневр кабрирования с дальнейшим применением неуправляемых средств поражения по живой силе противника», - рассказал командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52 с позывным «Самара».

После выполнения боевой задачи экипаж использовал бортовой комплекс обороны и успешно вернулся на аэродром базирования. Передовой авиационный наводчик доложил об успешном поражении целей. Ранее смешанная ударная группа армейской авиации ВКС России поразила украинских пехотинцев на Северодонецком направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #ка-52 #СВО #Южно-Донецкое направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 