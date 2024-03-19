Российские «Аллигаторы» уничтожили позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипаж ударного вертолета Ка-52 уничтожил живую силу противника и укрепленные позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении спецоперации. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

«После получения боевой задачи, был выполнен взлет и полет в район цели. Задачу выполняли в сложных метеорологических условиях. По команде штурмана был применен маневр кабрирования с дальнейшим применением неуправляемых средств поражения по живой силе противника», - рассказал командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52 с позывным «Самара».

После выполнения боевой задачи экипаж использовал бортовой комплекс обороны и успешно вернулся на аэродром базирования. Передовой авиационный наводчик доложил об успешном поражении целей. Ранее смешанная ударная группа армейской авиации ВКС России поразила украинских пехотинцев на Северодонецком направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.