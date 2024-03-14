Группа ударных вертолетов ликвидировала пехоту ВСУ на Северодонецком направлении

Смешанная ударная группа армейской авиации ВКС России уничтожила украинских пехотинцев на Северодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился неуправляемыми ракетами, целью стали живая сила и опорные пункты врага. Летчики пустили ракеты с кабрирования, после чего выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись в пункт временной дислокации.

Штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» с позывным Малыш отметил, что на отходе после стрельбы противник пустил по вертолетам ракету ПЗРК. Но ее сбил с толку бортовой комплекс обороны, и все закончилось хорошо.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в состав смешанной ударной группы выходят разведывательно-ударный вертолет Ка-52, ударный вертолет Ми-28 и многоцелевой Ми-8. Также вертолеты сопровождают поисково-спасательная группа и группа огневой поддержки.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили украинский командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.