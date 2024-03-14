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Группа ударных вертолетов ликвидировала пехоту ВСУ на Северодонецком направлении

Противник выпустил по российским вертолетам ракету ПЗРК, но бортовой комплекс обороны не позволил ей поразить цель.
2024-03-14 10:56:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Смешанная ударная группа армейской авиации ВКС России уничтожила украинских пехотинцев на Северодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился неуправляемыми ракетами, целью стали живая сила и опорные пункты врага. Летчики пустили ракеты с кабрирования, после чего выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись в пункт временной дислокации. 

Штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» с позывным Малыш отметил, что на отходе после стрельбы противник пустил по вертолетам ракету ПЗРК. Но ее сбил с толку бортовой комплекс обороны, и все закончилось хорошо. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в состав смешанной ударной группы выходят разведывательно-ударный вертолет Ка-52, ударный вертолет Ми-28 и многоцелевой Ми-8. Также вертолеты сопровождают поисково-спасательная группа и группа огневой поддержки.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили украинский командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #ка-52 #ми-28 #Ми-8 #армейская авиация #северодонецкое направление
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