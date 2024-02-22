Япония запретила поставки в Россию станков с ЧПУ

Япония ввела запрет на экспорт в Россию еще пяти категорий товаров из раздела станков. Полный список опубликован на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

«Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию», - говорится в сообщении ведомства.

До сегодняшнего дня согласованный лидерами стран G7 список содержал в себе пять больших разделов товаров. Теперь добавлен еще один - «станки с ЧПУ». В эту категорию входят обрабатывающие центры, горизонтальные и другие токарные станки, фрезерные станки и различные детали к ним.

Накануне стало известно, что власти Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. Документ предусматривает ограничения против 200 юридических и физических лиц. Кроме того, в 13-м пакете будет предусмотрен ряд мер в отношении организаций, вовлеченных в обход санкций. Пакет должен пройти письменную процедуру утверждения Советом ЕС и может быть формально утвержден 24 февраля.