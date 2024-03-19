Мишель: на саммите ЕС примут решение о переводе экономики на «военные рельсы»

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что на предстоящем саммите глав государств ЕС, который состоится 21-22 марта, примут решение о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества. В качестве первоочередной задачи перед государствами стоит вопрос оперативного предоставления военной помощи Украине, ускорение поставок и доставки снарядов Киеву.

Также стоит продолжать соблюдение антироссийских санкций и призвал подготовиться к обороне, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме-приглашении участникам.

«Настало время предпринять радикальные и конкретные шаги, чтобы подготовиться к обороне и поставить экономику ЕС на «военную основу». Это означает, что нужно тратить больше и покупать больше совместно, а значит, более эффективно», - сказано в тексте, опубликованном на сайте Европейского совета.

Мишель предлагает получить доступ к частным и государственным фондам, чтобы помочь обороной промышленности. В частности, к 2030 году планируется удвоить закупки у европейской промышленности, что укрепит оборонную промышленность.

Накануне, Мишель призвал страны ЕС перейти в режим «военной экономики», и объяснил это тем, что «готовятся к войне, чтобы сохранить мир».