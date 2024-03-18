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Глава Евросовета призвал перейти в режим «военной экономики»

По словам Шарля Мишеля, настало время взять на себя ответственность за свою безопасность, перестать полагаться на «избирательные циклы в США», а также необходимо сделать Украину приоритетом.
Ирина Егорова 2024-03-18 18:14:01
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Global Look Press

Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал подготовиться к обороне и перейти в режим «военной экономики». По его словам, на данный момент ЕС сталкивается с серьезной проблемой  со времен Второй мировой войны, поэтому желая мира, «следует готовиться к войне», отметил он. Мишель выступил за предоставление военной помощи Украине в достаточном объеме и сделать ее приоритетом. В частности, к 2030 году планируется удвоить закупки у европейской промышленности, что укрепит оборонную промышленность.

«Мы должны быть хорошо подготовлены с точки зрения обороны и перейти в режим "военной экономики". Пришло время взять на себя ответственность за собственную безопасность. Мы больше не можем полагаться на других или зависеть от избирательных циклов в Соединенных Штатах или где-либо еще», - передает его слова газета La Libre Belgique.

Ранее на саммите ЕС была утверждена долгосрочная программа бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. Финансовая поддержка Киева рассчитана на четыре года, все 27 лидеров согласовали данный объем помощи в рамках многолетнего бюджета ЕС. 

#в стране и мире #Украина #Оборона #евросоюз #Шарль Мишель #поддержка #военная экономика
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