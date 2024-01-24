Минфин хочет продлить, но изменить льготную семейную ипотеку

Семейную ипотеку в России продлят, как и поручил президент, но она нуждается в трансформации, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Минфин обсуждает параметры этой и других льготных ипотечных программ и готовит на этот счет комплексные предложения, цитирует чиновника ТАСС.

Чебесков заверил, что семейная ипотека, «несомненно, будет продлена», но отметил, что «льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки». Данные Минфина указывают, что сейчас это не так.

Поэтому эти программы нужно трансформировать, чтобы они «все-таки помогали именно семьям, именно тем, на кого нацелены», сказал замминистра финансов.

Сейчас банки в России выдают льготную ипотеку на новостройки под 8% годовых, семейную - под 6%, ипотеку для IT-специалистов - под 5%, сельскую - под 3%, дальневосточную - под 2%, для жителей новых регионов - под 2%.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что с 1 июля льготную ипотечную программу продлят лишь в регионах со слабым спросом.