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Тренер Каминский объяснил неожиданный проигрыш Большунова болезнью

Большунов после 23 побед подряд занял 9-е место в гонке на чемпионате России.
Владимир Рубанов 2024-03-19 17:33:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Лыжник Александр Большунов проиграл гонку на чемпионате России из-за болезни, рассказал «Звезде» заслуженный тренер России Юрий Каминский.

«То, что он болел, мы все знали. Форма пошла на спад», - рассказал тренер по лыжным гонкам.

Большунов после 23 побед подряд занял 9-е место в гонке с раздельным стартом классическим стилем. По словам тренера, спортсмен выиграл две предыдущие гонки на классе. На чемпионате России, который проходит в Малиновке Архангельской области, лыжник победил в спринте и скиатлоне.

«Если бы он не болел, было бы интересно, выдержит он или нет. У него есть некоторый запас и мастерство, и класс высший, который ему позволял побеждать и тогда, когда он не был явно сильнее. На классе, как говорится, что мы видели последние две гонки», - рассказал тренер.

Александр Большунов - трехкратный чемпион Игр-2022 в Пекине. В нынешнем сезоне он побеждал во всех личных гонках, в которых стартовал.

#Спорт #Александр Большунов #лыжные гонки #Чемпионат России #наш эксклюзив #лыжники
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