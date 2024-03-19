Лыжник Большунов после 23 побед подряд проиграл на чемпионате России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выиграл гонку на чемпионате России и прервал свою победную серию из 23 стартов.

27-летний лыжник финишировал вне подиума, заняв 9 место в гонке с раздельным стартом классическим стилем.

Большунов преодолел дистанцию 10 километров за 24 минуты 35,4 секунды. Это хуже результата лидера на 45,4 секунды. Первое место занял 31-летний Ермил Вокуев из Республики Коми.

После финиша титулованный лыжник рассказал, что недавно перенес простуду и не тренировался из-за этого несколько дней, сообщает «Матч-ТВ».

Александр Большунов завоевал три золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Кроме того, он имеет четыре олимпийских серебра и две бронзы.

Чемпионат России по лыжным гонкам - 2024 проходит в Малиновке Архангельской области.