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Лыжник Большунов после 23 побед подряд проиграл на чемпионате России

27-летний лыжник финишировал вне подиума, заняв 9 место в гонке с раздельным стартом классическим стилем.
Владимир Рубанов 2024-03-19 17:01:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не выиграл гонку на чемпионате России и прервал свою победную серию из 23 стартов.

27-летний лыжник финишировал вне подиума, заняв 9 место в гонке с раздельным стартом классическим стилем.

Большунов преодолел дистанцию 10 километров за 24 минуты 35,4 секунды. Это хуже результата лидера на 45,4 секунды. Первое место занял 31-летний Ермил Вокуев из Республики Коми.

После финиша титулованный лыжник рассказал, что недавно перенес простуду и не тренировался из-за этого несколько дней, сообщает «Матч-ТВ».

Александр Большунов завоевал три золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Кроме того, он имеет четыре олимпийских серебра и две бронзы.

Чемпионат России по лыжным гонкам - 2024 проходит в Малиновке Архангельской области.

#Спорт #Лыжи #Александр Большунов #Чемпионат России #лыжники
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