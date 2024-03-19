Politico узнало о тайной подготовке Евросоюза к интеграции Украины

Подготовительную работу по возможной интеграции Украины начали в Евросоюзе, однако официальные представители ЕС пока сохраняют тайну, пишет издание Politico. Уточняется, что аналогичная процедура проводится в отношении Молдавии и некоторых стран Западных Балкан.

«Подготовка к возможной интеграции Украины, Молдовы, Грузии и шести стран Западных Балкан должна осуществляться внутри страны, а не на глазах у общественности», - передает Politico.

О будущем расширении пока не афишируется, так как новости о новых членах могут не устроить европейских фермеров, сказано в материале. Поэтому в ЕС не хотят публично обсуждать эти вопросы до проведения «европейских выборов», приводит слова одного из чиновников Радио Sputnik.

Накануне глава Молдавии Майя Санду призвала парламент инициировать подготовку к проведению конституционного референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз, чтобы выяснить мнение граждан. Она считает, что вступление в ЕС позволит улучшить уровень жизни граждан страны и защитить этнические меньшинства.