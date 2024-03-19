Бах отреагировал на возможный бойкот Россией Олимпиады в Париже

Бойкот Олимпийских игр российскими и белорусскими спортсменами не может быть хорошей новостью, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью Le Monde. Он считает, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства.

«Если они поддержат эти действия, то попадают под санкции. Если они этого не делают, то они должны пользоваться своими правами, и это принцип, которым мы руководствуемся», - заявил Бах.

По словам президента МОК, речь идет о защите тех, кто на нарушал Олимпийскую хартию и коллективной вины здесь нет.

Вопрос участия спортсменов из России в Олимпийских играх 2024 в Париже будет обсуждаться 19 и 20 марта в Лозанне. На данный момент Олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в индивидуальном и нейтральном статусе, но лишь при соблюдении ряда критериев.