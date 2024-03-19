Эксперт Шапарин призвал водителей отмыть днище авто от реагентов после зимы

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе со «Звездой» дал несколько советов, как подготовить машину к весне.

В частности, автоэксперт посоветовал помыть днище транспортного средства на специальной мойке на подъемнике, чтобы убрать реагенты, которые накопились за зиму.

«Дальше рекомендую в обязательном порядке посмотреть, не появилось ли очагов коррозии, если появились - то убрать их и обработать антикоррозионно днище с тем, чтобы в августе не бегать с этим и не развивать коррозию дополнительно. Сразу все убрать, что есть», - сказал Шапарин.

Кроме того, нужно залить другое масло, более жидкое, которое лучше держит температуру. Также рекомендуется проверить, провести ревизию системы охлаждения, потому что со временем на улице будет становиться теплее.

«Двигателю нужно будет охлаждаться, если радиатор забит или антифриз уже не работает нормально, то, конечно, нужно это дело ремонтировать», - посоветовал Шапарин.

По его словам, в настоящий момент москвичам менять резину пока рано - нужно дождаться, пока не будет устойчивой плюсовой температуры ночью.

Ранее к своевременной смене покрышек призвал автоэксперт Михаил Колодочкин. Также он рассказал об опасности круглогодичной эксплуатации зимних шин.