Эксперт Колодочкин рассказал об опасности круглогодичной эксплуатации зимних шин

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе со «Звездой» рассказал водителям, когда следует начать задумываться о том, чтобы «переобувать» автомобиль.

«В каждом регионе России все зависит от погоды. Официально можно было менять хоть с 1 марта, но торопиться не надо... Тут суетиться не нужно», - сказал он.

Если в вашем регионе утром и ночью еще бывают заморозки, лучше продолжать ездить на зимних шинах, чем скользить на летних, отметил эксперт.

«В Москве, хоть у нас уже и стало теплее, под колесами еще ледок. Нужно подождать хотя бы до апреля, хуже не будет. К лету все должны быть естественно только на летних шинах, тут нечего дурака валять», - добавил Колодочкин.

По его словам, на зимних покрышках круглый год ездить нельзя, так как они себя будут хуже вести во всех ситуациях. Машина на зимних колесах в любом потоке будет представлять потенциальную опасность для всех остальных участников дорожного движения, потому что будет хуже тормозить.

«Пока заморозки, спокойно слушаем прогноз погоды, садимся за руль и спокойно едем. Вот когда будет совсем тепло, когда ручьи побегут, когда такая мощная капель, когда сугробы на глазах начнут исчезать, вот тогда смело переобуваемся. А пока, на мой взгляд, просто рано», - заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков в разговоре со «Звездой» предупредил водителей о коварном «черном» льде. Такое явление опасно для обладателей как шипованных, так и нешипованных авто.