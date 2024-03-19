Полянский оценил возможность диалога с Западом по контролю над вооружениями

Диалог между Россией и США по теме контроля над ракетно-ядерными вооружениями невозможен в условиях попыток стран Запада нанести России «стратегическое поражение», для обсуждения этого вопроса необходима смена западного антироссийского вектора. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Любое взаимодействие в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса и их готовности вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности», - приводит РИА Новости слова Полянского.

Он уточнил, что для подобного диалога необходимо устранение первопричин для противоречий в отношениях России и Запада. Однако для этого Москва должна видеть не пустые слова, а действия, которые бы сигнализировали о готовности США и союзников к разговору.

Ранее в МИД РФ указали на то, что Вашингтон упорно пытается навязать диалог на тему контроля над вооружениями на своих условиях и по тем вопросам, которые отвечают интересам США.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали лицемерием и демагогией подобные американские предложения и подчеркнули, что Москва готова обсуждать безопасность и стабильность только в едином комплексе с акцентами, затрагивающими российские интересы.