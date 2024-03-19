МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полянский оценил возможность диалога с Западом по контролю над вооружениями

Ранее в МИД РФ назвали лицемерием попытку Вашингтона навязать диалог по стратегической стабильности и безопасности на своих условиях и с учетом исключительно своих интересов.
Елизавета Кондрикова 2024-03-19 01:55:01
© Фото: Eskinder Debebe, XinHua Globallookpress

Диалог между Россией и США по теме контроля над ракетно-ядерными вооружениями невозможен в условиях попыток стран Запада нанести России «стратегическое поражение», для обсуждения этого вопроса необходима смена западного антироссийского вектора. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Любое взаимодействие в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра США и НАТО их крайне враждебного антироссийского курса и их готовности вступить в комплексный диалог с учетом всех значимых факторов стратегической стабильности», - приводит РИА Новости слова Полянского.

Он уточнил, что для подобного диалога необходимо устранение первопричин для противоречий в отношениях России и Запада. Однако для этого Москва должна видеть не пустые слова, а действия, которые бы сигнализировали о готовности США и союзников к разговору.

Ранее в МИД РФ указали на то, что Вашингтон упорно пытается навязать диалог на тему контроля над вооружениями на своих условиях и по тем вопросам, которые отвечают интересам США.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали лицемерием и демагогией подобные американские предложения и подчеркнули, что Москва готова обсуждать безопасность и стабильность только в едином комплексе с акцентами, затрагивающими российские интересы.

#Россия #сша #Запад #СБ ООН #контроль над вооружениями #Дмитрий Полянский #стратегическая стабильность
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 