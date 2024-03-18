МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ: США лицемерят, предлагая диалог по безопасности на своих условиях

Позиция Москвы по этому вопросу неизменна: Россия готова обсуждать безопасность и стабильность только в едином комплексе с акцентами, затрагивающими интересы страны, уточнили в ведомстве.
Ирина Егорова 2024-03-18 21:29:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В министерстве иностранных дел России назвали лицемерием и демагогией предложенный США диалог на тему контроля вооружения, так как инициируют его только на своих условиях. Позиция Москвы в отношении этого вопроса остается неизменной - Россия готова обсуждать безопасность и стабильность только в едином комплексе с акцентами, затрагивающими интересы страны.

«Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон», - отметили в ведомстве.

Американские функционеры не ознакомились с содержанием послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года, где изложены принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России «стратегического поражения»,  передает ТАСС.

Ранее глава дипведомства Сергей Лавров заявлял, что ситуация в сфере контроля над вооружениями деградирует по вине официального Вашингтона, а также из-за дестабилизирующей политики властей США. По его мнению, двусторонний диалог пока не состоится до тех пор, пока США не откажутся от антироссийского курса в своей политике и не осознают важность и необходимость выстраивания с Россией равноправных отношений, с учетом принципиально новых геополитических реалий. 

В конце 2023 года Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Это было сделано с учетом позиции США и их союзников в отношении Соглашения об адаптации ДОВСЕ 1999 года, которое США отказалось ратифицировать с целью сохранения более выгодной им версии договора.

#вооружение #сша #МИД РФ #договор #безопасность #диалог #условия #лицемерие
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 