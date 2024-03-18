МИД РФ: США лицемерят, предлагая диалог по безопасности на своих условиях

В министерстве иностранных дел России назвали лицемерием и демагогией предложенный США диалог на тему контроля вооружения, так как инициируют его только на своих условиях. Позиция Москвы в отношении этого вопроса остается неизменной - Россия готова обсуждать безопасность и стабильность только в едином комплексе с акцентами, затрагивающими интересы страны.

«Пока же нам предлагается вести диалог исключительно на условиях США и только по тем вопросам, которые интересуют Вашингтон», - отметили в ведомстве.

Американские функционеры не ознакомились с содержанием послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля 2024 года, где изложены принципиальные оценки такого рода упражнений в лицемерии и демагогии на фоне взятого Вашингтоном курса на нанесение России «стратегического поражения», передает ТАСС.

Ранее глава дипведомства Сергей Лавров заявлял, что ситуация в сфере контроля над вооружениями деградирует по вине официального Вашингтона, а также из-за дестабилизирующей политики властей США. По его мнению, двусторонний диалог пока не состоится до тех пор, пока США не откажутся от антироссийского курса в своей политике и не осознают важность и необходимость выстраивания с Россией равноправных отношений, с учетом принципиально новых геополитических реалий.

В конце 2023 года Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Это было сделано с учетом позиции США и их союзников в отношении Соглашения об адаптации ДОВСЕ 1999 года, которое США отказалось ратифицировать с целью сохранения более выгодной им версии договора.