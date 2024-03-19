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Под Калининградом загорелся траулер «Капитан Лобанов»

По предварительной причине, пожар возник в результате нештатной ситуации.
Ирина Егорова 2024-03-19 14:40:01
© Фото: gov39.ru

Под Калининградом произошел пожар на борту небольшого рыболовецкого траулера «Капитан Лобанов». Сейчас спасатели устанавливают точное количество пострадавших, информация о погибших уточняется, сообщили «Звезде» в пресс-службе правительства Калининградской области. Власти пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.

Предварительно, причиной пожара стала «нештатная ситуация».

В 2021 году «Капитан Лобанов» частично тонул - в процессе спуска на воду судно завалилось на бок. Тогда никто не пострадал. 

#пожар #Калининград #пострадавшие #судно #траулер #капитан лобанов
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