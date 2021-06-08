В стране и мире Траулер частично ушел под воду в Калининградской области Анна Берестовая Рыболовецкий траулер частично затонул у берегов города в Калининградской области. © Фото: Владимир Федоренко РИА Новости Читайте нас на: Небольшой рыболовецкий траулер «Капитан Лобанов» был частично затоплен у берегов города Светлое Калининградской области. В настоящее время по факту произошедшего начата следственная проверка. Согласно предварительным данным, судно завалилось набок в процессе спуска на воду, из-за чего частично затонуло. Траулер закрепили специальными тросами, чтобы остановить уход под воду. Сотрудники Следственного комитета отправились на место инцидента для установления причин случившегося и проверки чистоты воды после аварии. На данный момент информацию о пострадавших уточняется. Об этом рассказали РИА Новости в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика