Блогер Лерчек подала на развод с мужем Артемом

Знаменитые блогеры Чекалины находятся в процессе развода, следует из данных на портале мировых судей Москвы, пишет RT.

В качестве истца указана Валерия Чекалина, более известная как Лерчек. Ответчиком выступает ее муж Артем.

Дело о расторжении брака поступило в суд 15 марта. Беседу для супружеской пары назначили на 25 марта.

Если супруги не передумают, им придется решить, как поступить с тремя детьми и имуществом.

По данным Mash, Валерия и Артем поженились еще в 2012 году. Как утверждается, Чекалины не живут вместе уже четыре месяца. Также Telegram-канал пишет, что Лерчек увлеклась своим тренером.

Некоторые пользователи соцсетей считают, что разлад в отношениях мог возникнуть на фоне двух громких дел - об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. На данный момент оба дела закрыты.