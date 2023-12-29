СК прекратил дело о неуплате налогов в отношении Лерчек

Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката семьи Константина Третьякова.

Отмечается, что блогеры остаются фигурантами другого уголовного дела. Их обвиняют в отмывании средств в особо крупном размере.

Напомним, ранее стало известно, что с Чекалиных сняли все ограничения. Теперь же им разрешено пользоваться соцсетями.

Отмечалось, что Лерчек погасила весь долг перед налоговой.