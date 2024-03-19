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МО РФ показало уничтожение ДРГ ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

Разведкой группировки войск «Запад» была вскрыта концентрация боевиков в лесном массив, после чего по ним нанесли удар.
2024-03-19 13:54:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинских диверсантов в приграничном с Белгородской областью районе.

Вычислить, где находятся диверсионно-разведывательные группы, удалось разведке группировки войск «Запад». После этого по живой силе и технике был нанесен удар, противник был уничтожен, уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили пункт дислокации ДРГ у границ Курской области с помощью планирующих бомб. Минобороны продемонстрировало кадры ударов по протинику.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО #ДРГ ВСУ
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