Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинских диверсантов в приграничном с Белгородской областью районе.

Вычислить, где находятся диверсионно-разведывательные группы, удалось разведке группировки войск «Запад». После этого по живой силе и технике был нанесен удар, противник был уничтожен, уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили пункт дислокации ДРГ у границ Курской области с помощью планирующих бомб. Минобороны продемонстрировало кадры ударов по протинику.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.