ВС РФ уничтожили планирующими бомбами пункт дислокации ДРГ у границ с Россией

Российские военные уничтожили пункт дислокации ДРГ у границ Курской области ударами планирующих бомб. Кадры ударов распространило Министерство обороны РФ.

Пункт временной дислокации, в котором находились диверсанты, располагался в Рыжевке Сумской области, уточняет оборонное ведомство. На кадрах объективного контроля видно, как происходит детонация и в небо поднимаются густые клубы дыма.

Также Минобороны показало, как наши военные уничтожают ДРГ ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе. В результате ударов противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.