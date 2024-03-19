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Адмирал Моисеев вручил корабельные чаши экипажам подлодок в Кронштадте

Корабельными чашами наградили экипажи большой атомной подводной лодки БС 64 «Подмосковье», АПК к-114 «Тула», АПК К-549 «Князь Владимир».
2024-03-19 12:57:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Врио главнокомандующего Военно-морским флотом, Герой России адмирал Александр Моисеев вручил корабельные чаши экипажам атомных подводных лодок Северного флота отличившимся подводникам.

Торжественная церемония состоялась в День моряка-подводника на территории Музея военно-морской славы в парке «Остров фортов» в Кронштадте. Корабельными чашами наградили экипажи большой атомной подводной лодки БС 64 «Подмосковье», АПК к-114 «Тула», АПК К-549 «Князь Владимир».

Полковая (корабельная) чаша вручается воинским формированиям. Она символизирует единство, сплоченность, воинского братства.

В России 19 марта отмечается день моряка-подводника. В честь праздника во всех пунктах базирования подводных сил, в главных базах флотов и регионах страны проходят торжественные мероприятия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Кронштадт #Корабельные чаши #адмирал моисеев
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