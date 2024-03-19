Экипаж подлодки Б-603 «Волхов» показал, как отмечает День моряка-подводника

Вместо праздничного стола - вереница датчиков и приборов. Вместо семейного застолья - суета в тесных отсеках плечом к плечу с боевыми товарищами. И последние приготовления к выходу на боевое дежурство. Российские моряки-подводники готовятся продемонстрировать учебно-боевое мастерство в свой профессиональный праздник, который отмечается 19 марта.

«Чувствуется масштаб, сила. Когда в отсеке находишься, механизмы работают. Очень интересно все это познавать», - поделился моторист дизель-электрической подводной лодки Б-603 «Волхов» Артем Мартынов.

Артем Мартынов - моторист субмарины проекта 636 «Волхов». Ответственность на этом молодом парне колоссальная. Он отвечает за надежность и обслуживание двух дизель-электрических двигателей, благодаря которым лодки этой серии считаются одними из самых неуязвимых в мире.

«Находясь в подводном положении, механизмы работают с помощью электрической батареи. Идет ход на винт. И винт еще сделан таким образом, услышать и увидеть практически невозможно», - рассказал моторист Артем Мартынов.

В водах Азиатско-Тихоокеанского региона за учениями наших моряков постоянно наблюдают военно-морские силы недружественных стран. На территории соседствующей с Россией Японии находится около 120 военных баз США. Крупнейшая из них сосредоточена в Йокосуке. Это важнейшая стратегическая военно-морская точка американцев в западной части Тихого океана. Так, зимой 2022 года в ходе оперативных учений ВМФ России в районе Курильских островов была обнаружена атомная подлодка США «Вирджиния», которую в первый же день вычислили наши гидроакустики. Силами авиации, надводных и подводных сил удалось вынудить атомоход покинуть территориальные воды нашей страны. Российский МИД тогда объявил ноту протеста Вашингтону.

Особенности конструкции субмарин - минимум свободного пространства внутри. Из-за этого рост офицеров и матросов не превышает 165 см. А каюты и камбузы здесь на порядок компактнее, чем в надводных кораблях. Однако подводники на то и элита российского флота, что закалены службой в нестандартных для обычного человека условиях.

«Достаточно для существования, если честно. Самое главное, что есть место, где поспать, разместить личные вещи, документацию либо канцелярию. В шкафчике мы, как правило, храним канцелярию. А под кроватями мы храним личные вещи», - рассказал инженер радиотехнической боевой части подводной лодки Б-603 «Волхов» Владислав Васильев.

Солнце, небо и волны эти парни не видят месяцами. Кают-компания на борту «Волхова» помогает справиться с психологической нагрузкой.

«В кают-компании собраны вещи, которые имеют особую важность для корабля. У нас здесь с момента постройки был сохранен кусок бутылки и ленточка, которая разрезала крестная мать нашего корабля», - сказал старший помощник командира подводной лодки Б-603 «Волхов» Никита Антонов.

Последние годы тихоокеанский подводный флот проходит существенную модернизацию. На смену предыдущим поколениям субмарин приходят более современные - дизель-электрические, проекта 636. Сегодня в составе флота четыре подводных корабля - «Уфа», «Магадан», «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Еще две субмарины сойдут со стапелей «Адмиралтейских верфей» в ближайшие годы. Субмарины этой серии одни из самых бесшумных в мире. А высокоточное ракетное вооружение делает эти лодки по-настоящему универсальными боевыми единицами.

«С появлением ракетного оружия на подводных лодках этого проекта статус лодки уже изменился. Это не просто подводная лодка многоцелевая, которая поехала и поставила мину. А уже может нанести удар по противнику на большом удалении», - отметил командир подводной лодки Б-603 «Волхов» Владимир.

Свою историю праздник берет еще с царских времен, когда в 1906 году по указу императора Николая II был утвержден новый вид кораблей - потаенных. Первое боевое применение подводных лодок было именно на Дальнем Востоке. После чего начала развитие новая отрасль кораблестроения. Сегодня подводный флот - одна из главных составляющих нашей ядерной триады, а моряки-подводники - гордость.