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В Республике Сербской подсветили резиденцию главы цветами российского триколора

Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал Владимира Путина другом, на которого можно положиться.
Ян Брацкий 2024-03-19 00:34:01
© Фото: SNSDDodik, X

Палату Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) подсветили цветами российского триколора в честь победы Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом сообщил Союз независимых социал-демократов, чьим председателем является президент республики Милорад Додик.

«Сегодня вечером Палата Республики в Баня-Луке подсвечивается цветами российского флага в честь победы Владимира Путина на президентских выборах, а также в знак дружбы между Республикой Сербской и Россией», - сообщила пресс-служба СНСД в соцсети X.

Додик заявил, что победа Путина на выборах в России является подтверждением огромного доверия со стороны населения и была радостно встречена сербами. В Путине они видят друга, на которого можно положиться, добавил Милорад Додик.

Выборы президента Российской Федерации проводились в три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, победу после обработки 100% протоколов одержал Владимир Путин с результатом 87,28% голосов. После официального опубликования результатов главу российского государства поздравили его коллеги из других стран.

#Россия #Путин #Республика Сербская #Милорад Додик #выборы-2024
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