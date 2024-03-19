Операторы FPV-дронов собрали коллекцию уничтоженной техники ВСУ под Авдеевкой

Позиции боевиков к северо-западу от Авдеевки окутывает пелена дыма. Только что опорный пункт противника поразили дроны-камикадзе подразделений ударных БПЛА группировки «Центр». На счету этих бойцов грузовики и танки националистов. Есть и «Леопард», который Киеву передал Берлин.

«Это FPV-дрон, так сказать, камикадзе. Задача его - по корректировке поразить цель, то есть скопление ВСУ. Блиндажи, технику, бронетехнику, БМП, танки и так далее», - объяснил оператор FPV-дрона с позывным Малой.

И вот очередной боевой приказ. Бойцы идут вперед, пробираясь сквозь лесополосу. Быстрым шагом, друг за другом, обязательно держа дистанцию. Для запуска БПЛА нужна скрытая позиция, ведь где-то рядом могут кружить дроны боевиков. Зелени пока нет, но расчету необходимо отыскать укрытие хотя бы за веткам деревьев. В небо взмывает беспилотник-разведчик. Глаза оператора неотрывно скользят по экрану - дрон исследует местность. Долго ждать не приходится.

В объективе воздушного разведчика окопы боевиков. И вот уже оператор дрона в 3D-очках запускает в небо свой беспилотник-камикадзе, который снаряжен гранатой от РПГ-7. Спустя всего каких-то несколько минут после обнаружения по цели бьет дрон-камикадзе. Оператору с позывным Тугарин немногим за 20. Он доброволец. Дома увлекался устройством беспилотников и съемками с воздуха родных сибирских пейзажей. В зоне СВО его навыки трудно переоценить.

«Вели разведку в направлении Авдеевки. Получается, спалили техники вражеской - КамАЗы, ЗИЛы и пехоту. Дружно ведем, дружно занимаем позиции, также друг другу чем-то поможем», - рассказал оператор БПЛА с позывным Тугарин.

А вот инженер с позывным Лис в команде отвечает за снаряжение дрона боевым обвесом. К тому же боец обеспечивает безопасность операторов дронов. Пока на них 3D-очки, он следит за обстановкой вокруг. Лис уже спасал своим товарищам жизни.

«Начались прилеты неподалеку. Я сразу понял, что надо оператора уводить. Когда мы уже ушли в другую точку, именно в то место, где мы сидели, начались прилеты», - вспомнил инженер с позывным Лис.

Нередко их позиции находятся на самом переднем крае, в километре от боевиков. Бойцы говорят, что, когда до противника рукой подать, а вокруг свистят снаряды, взаимная поддержка значит очень многое.