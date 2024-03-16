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Расчеты FPV-дронов показали смену позиции под обстрелом кассетными боеприпасами

Украинские боевики начали обстреливать расчеты FPV-дронов, которые прежде уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ, но российским военнослужащим удалось без потерь уйти от огневого поражения.
2024-03-16 05:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Запорожском направлении мобильные расчеты FPV-дронов Ставропольских десантников Новороссийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли более 20 ударов за сутки по объектам украинских националистов.

Осуществив запуск ударных FPV-беспилотников, операторы вывели их на опорные пункты с личным составом ВСУ. Затем оператор завел на него дрон, в то время как второй номер корректировал полет для точного наведения на цель.

В итоге расчетам удалось поразить в укрытии опорного пункта личный состав боевиков. Повторный сброс боеприпасов с других FPV-дронов и квадрокоптеров позволил уничтожить нескольких оставшихся в живых боевиков.

Завершив выполнение боевой задачи, Ставропольские десантники попытались сменить свои позиции, но тут их заметили украинские беспилотники. По ним начался обстрел.

«Начали уже накидывать наперед, за метров еще 800-700. Ну, считай, проехали 700 метров под огнем и выезжали еще тоже метров 700-800 под огнем. Еще даже наперед сзади накидывали, ни переходов, ничего не слышно, <...>. Выехали, все Слава Богу, все живы, здоровы, все получилось. Вот это самое важное. Вышли без потерь, задачу выполнили», - поделился историей ухода от обстрелов оператор мобильного расчета FPV-дрона с позывным «Злой».

Тем не менее, под непрерывным артиллерийским и минометных огнем, в том числе с применением кассетных боеприпасов, мобильные расчеты FPV-дронов Ставропольских десантников на квадроциклах без потерь добрались в безопасный район.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#спецоперация #квадроцикл #Запорожское направление #мобильные расчеты FPV-дронов #Ставропольские десантники
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