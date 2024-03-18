Мэр Белгорода сообщил об одном пострадавшем во время утреннего обстрела ВСУ

Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны украинских националистов пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Повреждены также 1 ИЖС, хозсубъект, автомобиль и автобус», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии Белгорода.

В администрации города также сообщили, что с 20 по 22 марта в школах планируют ввести дистанционное обучение. Отмечается, что во время образовательного процесса учителя будут находиться дома. Предложение о таком решении вынесут на заседании Оперштаба.

Кроме того, в мэрии заявили об отраженном ударе ВСУ. Уточняется, что в небе над Белгородской областью российские средства ПВО перехватили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков заявил, что с 7 утра субботы, 16 марта, по 7 утра воскресенья, 17 марта, украинские боевики выпустили по Белгороду и Белгородской области более ста снарядов. В результате атак погибли два человека.