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Мэр Белгорода сообщил об одном пострадавшем во время утреннего обстрела ВСУ

В мэрии Белгорода сообщили, что с 20 по 22 марта в школах планируют ввести дистанционное обучение.
Максим Крюков 2024-03-18 09:53:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Во время утреннего обстрела Белгорода со стороны украинских националистов пострадал один человек. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Повреждены также 1 ИЖС, хозсубъект, автомобиль и автобус», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэрии Белгорода.

В администрации города также сообщили, что с 20 по 22 марта в школах планируют ввести дистанционное обучение. Отмечается, что во время образовательного процесса учителя будут находиться дома. Предложение о таком решении вынесут на заседании Оперштаба.

Кроме того, в мэрии заявили об отраженном ударе ВСУ. Уточняется, что в небе над Белгородской областью российские средства ПВО перехватили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Накануне вечером губернатор Вячеслав Гладков заявил, что с 7 утра субботы, 16 марта, по 7 утра воскресенья, 17 марта, украинские боевики выпустили по Белгороду и Белгородской области более ста снарядов. В результате атак погибли два человека.

#ВСУ #белгород #мэрия #пострадавший #Валентин Демидов
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