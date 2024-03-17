Гладков: ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более ста снарядов по Белгороду и Белгородской области за сутки с 7 утра субботы 16 марта по 7 утра воскресенья 17 марта, два человека погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде в результате двух массированных обстрелов из РСЗО "Вампир" погиб один человек. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд. Трое жителей получили ранения различной степени тяжести», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что удары наносились украинской стороной из разных видов вооружения, в том числе РСЗО Vampire, также запускались беспилотники и дроны-камикадзе. Есть раненые среди жителей Белгородского района, погибла одна женщина, ее сын был доставлен в медицинское учреждение.

В регионе все еще проводится подомовой обход для выявления возможных повреждений. На данный момент были обнаружены разрушения в 128 квартирах и 31 многоквартирном доме Белгорода, оказался поврежденным один инфраструктурный объект.

Напомним, сегодня днем в Министерстве обороны России сообщали об уничтожении семи вражеских беспилотников в небе над Белгородской областью. Атака была осуществлена в 14:30 по московскому времени.