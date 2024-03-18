В России возбудили 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами президента. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«Превалируют тут заведомо ложные сообщения об актах терроризма - 23, воспрепятствование осуществлению прав избирателей - 21», - цитирует его слова ТАСС.

Также отмечается, что было составлено 155 административных протоколов.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала подонками нарушителей, которые заливали жидкость в урны для голосования или поджигали их. Она отметила, что такие действия описаны в статье 141 Уголовного кодекса. По ее словам, испорчено 214 бюллетеней.