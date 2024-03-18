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В России возбудили 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами

Составлено 155 административных протоколов.
Сергей Лебедев 2024-03-18 09:19:01
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

В России возбудили 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами президента. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«Превалируют тут заведомо ложные сообщения об актах терроризма - 23, воспрепятствование осуществлению прав избирателей - 21», - цитирует его слова ТАСС.

Также отмечается, что было составлено 155 административных протоколов.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала подонками нарушителей, которые заливали жидкость в урны для голосования или поджигали их. Она отметила, что такие действия описаны в статье 141 Уголовного кодекса. По ее словам, испорчено 214 бюллетеней.

#Россия #в стране и мире #Выборы #голосование #МВД #Уголовное дело
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