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В Амурской области сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

Железнодорожный состав столкнулся с легковым автомобилем.
Сергей Лебедев 2024-03-18 08:12:01
© Фото: vstproc, Telegram

Сегодня в Амурской области в результате столкновения с легковым автомобилем с путей сошли 20 порожних вагонов. Происшествие случилось на 7234-м километре перегона Бамовская - Горелый Забайкальской железной дороги.

В результате инцидента пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Движение поездов приостановлено.

«В настоящее время проводятся восстановительные работы», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в феврале в Стерлитамаке машина скорой помощи попала под движущийся тепловоз. Погиб один человек.

#в стране и мире #поезд #Амурская область #авария #происшествие #ЧП
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