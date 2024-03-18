В Амурской области сошли с путей 20 вагонов грузового поезда

Сегодня в Амурской области в результате столкновения с легковым автомобилем с путей сошли 20 порожних вагонов. Происшествие случилось на 7234-м километре перегона Бамовская - Горелый Забайкальской железной дороги.

В результате инцидента пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Движение поездов приостановлено.

«В настоящее время проводятся восстановительные работы», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в феврале в Стерлитамаке машина скорой помощи попала под движущийся тепловоз. Погиб один человек.