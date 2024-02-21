В Стерлитамаке локомотив раздавил машину скорой помощи, погибла пациентка

В Стерлитамаке машина скорой попала под движущийся тепловоз, погиб один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Башкирии в своем Telegram-канале.

Все произошло на ж/д переезде на Стерлибашевском тракте. Водитель скорой продолжил движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машинист, видя на путях автомобиль, начал экстренно останавливать локомотив, однако это не помогло избежать трагедии.

Судя по кадрам с места, после столкновения скорая превратилась в груду металла. В момент аварии в ТС находились два медика, водитель, сопровождающий, а также пациентка.

«К сожалению, пострадали 5 человек, в том числе 1 пациентка, 1956 г.р., погибла», - говорится в сообщении экстренных служб.

Спасатели вытащили из поврежденного автомобиля всех пострадавших, они были госпитализированы. В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.