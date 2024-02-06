Шесть человек оказались под пластом снега после схода лавины на курорте в Сочи

Сход лавины произошел на горнолыжной трассе в Сочи, под снежными массами находились люди, к настоящему моменту всех туристов удалось обнаружить. Об этом говорится в Telegram-канале курорта.

«Сегодня во время дневного катания на Лауре произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F», - уточняется в сообщении.

Сошедший снег накрыл шесть человек, которые в этот момент находились на трассе. Всех удалось найти, в результате произошедшего пострадавших нет. Сейчас горнолыжные трассы снова работают.

В социальных сетях также сообщается о втором происшествии - на канатной дороге столкнулись кабинки. Местные паблики пишут, что все случилось на высоте 960 метров. Другой информации не поступало.