Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» продолжают наносить огневое поражения по скоплению живой силы и техники украинских террористических формирований в приграничных районах РФ. Кадры объективного контроля поражения вражеских ДРГ в населенном пункте Рыжевка Сумской области, который находится на границе с Курской областью, опубликовало Министерство обороны России.

Выполняя задачи в составе разведывательно-ударных контуров артиллеристы накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерийскими и минометными расчетами противника в круглосуточном режиме.

«Не пускаем противника на нашу границу, подавляем все цели, поражаем цели, тем самым защищаем государственные границы Российской Федерации. Сегодня задача пришла, это живая сила противника, находящаяся в строении. Пришла задача, сразу собрались, выехали, отстреляли, поразили цель и уехали обратно. Мы все равно будем стрелять, будем защищать наши границы», - рассказал старший наводчик орудия с позывным «Четвертый».

Обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений неприятеля в приграничной зоне вскрывается операторами БПЛА. Информация незамедлительно передается на пункт управления артиллерией для нанесения упреждающего удара.

Накануне в Минобороны России показали кадры уничтожения украинского Ми-8, летевшего в Белгородскую область. Вертолет был в районе населенного пункта Лукашовка войсками прикрытия государственной границы РФ с помощью ПЗРК «Верба».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.