Су-34 обрушили ФАБ-500 на головы боевиков на Южно-Донецком направлении

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

Удары наносились неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет точнее бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

«После взлета набрали установленную высоту и скорость, долетели до цели, выполнили задачу и успешно вернулись домой. Задачу нам ставит пункт управления, с которым мы держим связь в воздухе. Также взаимодействуем между самолетами для более качественного выполнения боевой задачи», - рассказал летчик Су-34.

После возвращения на аэродром вылета разведка подтвердила уничтожение целей. Экипажи Су-34 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника. Так, в минувшую среду экипаж Су-34 поразил украинский командный пункт на Южно-Донецком направлении. Все выявленные цели были успешно поражены, самолет благополучно вернулся на базу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.