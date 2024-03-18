МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-34 обрушили ФАБ-500 на головы боевиков на Южно-Донецком направлении

После нанесения точного удара по боевикам экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.
2024-03-18 07:22:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

Удары наносились неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет точнее бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

«После взлета набрали установленную высоту и скорость, долетели до цели, выполнили задачу и успешно вернулись домой. Задачу нам ставит пункт управления, с которым мы держим связь в воздухе. Также взаимодействуем между самолетами для более качественного выполнения боевой задачи», - рассказал летчик Су-34.

После возвращения на аэродром вылета разведка подтвердила уничтожение целей. Экипажи Су-34 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника. Так, в минувшую среду экипаж Су-34 поразил украинский командный пункт на Южно-Донецком направлении. Все выявленные цели были успешно поражены, самолет благополучно вернулся на базу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-34 #фаб-500 #СВО #Южно-Донецкое направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 