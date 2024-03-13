Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 разнесли в клочья украинский командный пункт, а также уничтожили живую силу противника на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что авиаудар наносился авиабомбами ФАБ-500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции. Он позволяет производить точное бомбометание с безопасного удаления от передовой.

Экипажи получили подтверждение от разведчиков об уничтожении целей и благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.