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Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Удар наносился авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-03-13 10:32:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 разнесли в клочья украинский командный пункт, а также уничтожили живую силу противника на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что авиаудар наносился авиабомбами ФАБ-500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции. Он позволяет производить точное бомбометание с безопасного удаления от передовой. 

Экипажи получили подтверждение от разведчиков об уничтожении целей и благополучно вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #Южно-Донецкое направление
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