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Путин заявил о готовности рассмотреть прекращение огня на время Олимпиады

Летняя Олимпиада пройдет во французской столице с 26 июля по 11 августа 2024 года, российские спортсмены допускаются к участию только в нейтральном статусе.
Елизавета Кондрикова 2024-03-18 04:25:01
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости

Действующий президент России Владимир Путин согласился рассмотреть предложение французского лидера Эммануэля Макрона о прекращении огня на время проведения Олимпийских Игр 2024 года в Париже.

«Я не знаю об этом заявлении президента Франции, мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации», - сказал Путин журналистам.

Макрон допустил возможность обратиться к российской стороне с предложением о приостановлении огня на Украине в интервью украинским СМИ в субботу 16 марта.

Летняя Олимпиада пройдет во французской столице с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, спортсмены из России допускаются к участию в соревнованиях только в нейтральном статусе, а также в индивидуальных видах спорта. Команды с россиянами в составе к участию не принимаются. Также ограничения накладываются на тех, кто имеет отношение к армии или силовым структурам.

#Франция #эммануэль макрон #Владимир Путин #Прекращение огня #Олимпиада-2024
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