ЦИК: Путин набирает 87,32% по итогам обработки более 95% протоколов

Центризбирком сообщил об обработке более 95% протоколов после голосования на выборах президента Российской Федерации. Согласно данным ЦИК, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,32% голосов избирателей.

Кандидат от коммунистической партии Николай Харитонов идет вторым с результатом 4,28% голосов, 3,94% избирателей отдали предпочтение представителю партии «Новые люди» Владиславу Даванкову, еще 3,16% отдали голоса за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Общая явка по стране на этот час составила 74,22%.

Ранее Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб в Гостином дворе, где обратился к сторонникам и ответил на вопросы журналистов. Глава государства коснулся темы спецоперации, отношений со странами коллективного Запада и НАТО.