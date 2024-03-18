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Путин: конфликт с НАТО возможен, но вряд ли в нем кто-нибудь заинтересован

Владимир Путин заявил, что военнослужащие стран НАТО в большом количестве погибают в зоне спецоперации.
Ян Брацкий 2024-03-18 01:12:01
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Кандидат в президенты Владимир Путин допустил полномасштабный конфликт между Россией и силами НАТО. По словам действующего главы государства, в этом случае мир вплотную приблизится к третьей мировой войне. Вряд ли кто-нибудь в этом заинтересован, отметил Путин.

«Военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы это знаем. Мы слышим и французскую речь там, и английскую. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают в большом количестве», - сказал Путин на встрече со своими сторонниками в избирательном штабе.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что инициатива в зоне спецоперации полностью находится на стороне Вооруженных сил Российской Федерации. Наши силы продвигаются каждый день, отметил действующий президент.

#ВС РФ #Путин #НАТО #Выборы #конфликт
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