Путин: конфликт с НАТО возможен, но вряд ли в нем кто-нибудь заинтересован

Кандидат в президенты Владимир Путин допустил полномасштабный конфликт между Россией и силами НАТО. По словам действующего главы государства, в этом случае мир вплотную приблизится к третьей мировой войне. Вряд ли кто-нибудь в этом заинтересован, отметил Путин.

«Военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы это знаем. Мы слышим и французскую речь там, и английскую. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего для них, потому что они там погибают в большом количестве», - сказал Путин на встрече со своими сторонниками в избирательном штабе.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что инициатива в зоне спецоперации полностью находится на стороне Вооруженных сил Российской Федерации. Наши силы продвигаются каждый день, отметил действующий президент.