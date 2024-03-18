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Bloomberg: КНР собирается импортировать рекордное количество нефти из РФ в марте

Показатели поставок российской нефти в Китай могут достичь 1,7 миллиона баррелей в день.
Елизавета Кондрикова 2024-03-18 23:42:01
© Фото: Aleksander Lyskin, Global Look Press

Китай намерен увеличить поставки российской нефти в этом месяце до рекордных 1,7 баррелей в день, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler.

«В этом месяце азиатская страна готовится получить около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день. Ожидается, что объемы поставок нефти марки Sokol утроятся и составят 379 тысяч баррелей в день», - говорится в публикации.

Уточняется, что конечный покупатель нефти неизвестен, возможно, груз будет направлен на таможенное хранение. Это объясняется неуверенностью китайских импортеров на фоне возможных американских санкций.

Напомним, в январе стало известно, что Евросоюз закупил у РФ в 2023 году нефти и газа на 29 миллиардов евро, несмотря на действующие санкции.

В прошлом году товарооборот между Китаем и Россией установил исторический максимум, за период с января по ноябрь он увеличился на 26,7%. За указанный промежуток времени также значительно вырос российский экспорт в КНР.

#Китай #Россия #экспорт #российская нефть #поставки нефти
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