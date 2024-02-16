ЕС закупил у РФ нефти и газа на 29 миллиардов евро за 2023 год, несмотря на санкции

За 2023 год Россия поставила минерального топлива странам Евросоюза на сумму в 29,2 миллиарда евро, несмотря на действующие санкции. Такие данные следуют из статистики Eurostat.

Ввоз нефтепродуктов и газа остается возможным за счет того, что под рестрикции не попал трубопроводный газ и СПГ. Лишь Чехия, Словакия и Венгрия за 2023 год получили через нефтепровод «Дружба» российской сырой нефти на сумму в €5,9 миллиарда. Еще €2,5 миллиарда за нефть отдала Болгария, ранее заявлявшая о намерении прекратить импорт в марте 2024 года.

По данным Eurostat, Евросоюз также продолжает ввоз других полезных ископаемых, важных для промышленности. Так, на €2,9 миллиарда Евросоюз закупил черных металлов, на €3,1 миллиарда - никель, алюминий и изделия из них. От миллиарда евро потратили страны Европы и на закупку минеральных удобрений, продуктов неорганической химии и драгоценных металлов.

В Евросоюзе идет обсуждение нового, 13-го пакета санкций, в который должны попасть 200 граждан и компаний из России, Белоруссии, Индии, Китая, Турции и КНДР. Тем не менее в последний раз послы стран ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций из-за позиции Венгрии, проголосовавшей против принятия санкций.