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Шойгу отправил телеграммы отличившимся в зоне СВО бойцам соединений ЮВО

Глава военного ведомства отметил героизм и мужество военнослужащих соединений, отличившихся при освобождении Марьинки и Авдеевки.
2024-03-18 02:24:01
© Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся воинской части и соединению, участвующим в спецоперации. Отмечая вклад бойцов 110-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады в общую победу Шойгу отметил мужество и стойкость ее бойцов.

«Подразделения бригады участвовали в освобождении Марьинки, Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой Народной Республики, успешно вели боевые действия на Южнодонецком направлении», - заявил Шойгу.

Сегодня военнослужащие бригады выполняют боевые задачи на Кураховском направлении. За проявленные при выполнении воинского долга стойкость и мужество более 600 бойцов бригады награждены госнаградами и знаками отличия. Кроме того, Сергей Шойгу отметил и военнослужащих 10-го танкового полка, бойцы которого действуют на одном из самых сложных направлений.

«В результате профессиональных и решительных действий военнослужащих полка противник не смог удержать Авдеевку и, понеся существенные потери, обратился в паническое бегство, оставляя запасы боеприпасов и вооружения», - говорится в заявлении Министра обороны.

И сегодня бойцы полка продвигаются вперед, наводя ужас на украинских националистов, обращая их в бегство. За героизм и мужество более 170 военнослужащих танкового полка отмечены высокими наградами. Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность военной присяге.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Шойгу #юво #Авдеевка #СВО
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