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Шойгу направил телеграммы отличившимся на спецоперации мотострелкам ЦВО и ЮВО

В телеграммах министр обороны поблагодарил мотострелков ЦВО и ЮВО за их работу и отметил, что они успешно продвигаются вперед, действуя профессионально и решительно в зоне СВО.
2024-02-28 01:03:01
© Фото: Kremlin Pool via Globallookpress.com

Российский министр обороны Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся при выполнении задач спецоперации гвардейским мотострелковым соединениям Центрального и Южного военных округов (ЦВО и ЮВО). Он подчеркнул, что сегодня мотострелки уверенно продвигаются вперед и проявляют в работе стойкость и мужество, в том числе на Авдеевском направлении.

Он особо отметил работу 35-й гвардейской Волгоградско-Киевской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени отдельной мотострелковой бригады. Благодаря ее работе, по словам министра обороны, боевики ВСУ не смогли удержать Авдеевку и обратились в «паническое бегство», оставив даже оружие и боеприпасы. Бригада продвигается вперед в районе Ласточкино и освобождает территорию от неонацистов, отмечается в телеграмме.

Также Шойгу подчеркнул важность работы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады, участвовавшей в освобождении Мариуполя, а также населенных пунктов ЛНР и Запорожской области.

Глава оборонного ведомства поблагодарил мотострелков за верность воинскому долгу. Шойгу выразил уверенность в том, что бойцы и дальше будут с честью выполнять его и обеспечивать безопасность России.

Ранее мотострелки ЦВО показали в деле боевой модуль «Бережок» на БМП-2. Военнослужащие, проходящие обучение, отметили высокую технологичность машины и ее возросшую огневую мощь.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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