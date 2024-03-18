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МО РФ: российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Крымом

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА была пресечена.
2024-03-18 22:35:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО около 21.30 в понедельник 18 марта уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что украинские боевики использовали БПЛА самолетного типа. Террористическая атака планировалась по объектам на территории Российской Федерации.

Вчера утром украинские боевики попытались совершить теракт в Подмосковье. Аппарат противника также был уничтожен дежурными средствами ПВО. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотник направлялся на Москву, но был уничтожен в Домодедово. Разрушений и пострадавших нет.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Крым #Минобороны РФ #пво #беспилотник #атака #уничтожение #пресечение #Киевский режим
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