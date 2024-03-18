МО РФ: российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Крымом

Российские средства ПВО около 21.30 в понедельник 18 марта уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что украинские боевики использовали БПЛА самолетного типа. Террористическая атака планировалась по объектам на территории Российской Федерации.

Вчера утром украинские боевики попытались совершить теракт в Подмосковье. Аппарат противника также был уничтожен дежурными средствами ПВО. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотник направлялся на Москву, но был уничтожен в Домодедово. Разрушений и пострадавших нет.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.