В Подмосковье пресечена попытка совершения теракта с помощью беспилотника

Киевский режим попытался совершить попытку совершить теракт на территории Московской области с помощью беспилотника. Дежурные средства ПВО уничтожили аппарат противика. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что украинские боевики использовали БПЛА самолетного типа. Объект был уничтожен в 10:15 по московскому времени.

Мэр Москвы Сергей Собянин дополнительно сообщил, что беспилотник направлялся на Москву, но был уничтожен в Домодедово. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.