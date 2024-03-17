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В Подмосковье пресечена попытка совершения теракта с помощью беспилотника

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
2024-03-17 10:30:01
© Фото: РИА Новости

Киевский режим попытался совершить попытку совершить теракт на территории Московской области с помощью беспилотника. Дежурные средства ПВО уничтожили аппарат противика. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что украинские боевики использовали БПЛА самолетного типа. Объект был уничтожен в 10:15 по московскому времени.

Мэр Москвы Сергей Собянин дополнительно сообщил, что беспилотник направлялся на Москву, но был уничтожен в Домодедово. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

 

#армия #Минобороны РФ #беспилотник #Московская область #Сергей Собянин
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