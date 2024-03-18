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Белый дом: реальность такова, что Путин - президент России

В Кремле не согласны с оценками США, что прошедшие выборы в России не были свободными и честными.
Ирина Егорова 2024-03-18 22:22:01
© Фото: White Housevia Globallookpress.com

Владимир Путин является президентом России и США будут действовать исходя из этой реальности, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом, администрация США решила вопрос о возможных спекуляциях и признала легитимность результатов российского голосования.

«Реальность такова, что президент Путин - это президент России. И мы продолжим действовать в этой реальности», - передает его слова РИА Новости.

Напомним, что сегодня стали известны результаты голосования по итогам обработки 100% протоколов - Владимир Путин набрал 87,28% на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с характеристиками США о том, что прошедшие выборы не были свободными и честными.По словам Пескова, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.

#итоги #Выборы #Белый дом #Владимир Путин #президент россии #результаты #Легитимность
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