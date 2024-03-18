Владимир Путин является президентом России и США будут действовать исходя из этой реальности, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом, администрация США решила вопрос о возможных спекуляциях и признала легитимность результатов российского голосования.

«Реальность такова, что президент Путин - это президент России. И мы продолжим действовать в этой реальности», - передает его слова РИА Новости.

Напомним, что сегодня стали известны результаты голосования по итогам обработки 100% протоколов - Владимир Путин набрал 87,28% на выборах президента России, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с характеристиками США о том, что прошедшие выборы не были свободными и честными.По словам Пескова, это не то мнение, к которому в России готовы прислушиваться и которое можно назвать важным.