Лавров объяснил, почему Вашингтон сознательно «сломал» ДРСМД

Ситуация в сфере контроля над вооружениями деградирует по вине официального Вашингтона, а также из-за дестабилизирующей политики властей США. В этом уверен глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. По его мнению, американцы целенаправленно усиливают напряженность в области глобальной безопасности. Эти взаимоувязанные процессы подпитывают друг друга, уверен министр.

«С точки зрения методологии американцы или напрямую разрушают договорные режимы путем выхода из них, как это было с Договорами по ПРО, о запрещении ракет средней и меньшей дальности, по открытому небу. Или создают неприемлемые условия для их выполнения другой стороной - именно так произошло с ДОВСЕ и ДСНВ», - объяснил Лавров.

Белый дом исходит из простой логики, добавил он. Доминирование уверовавших в свою непогрешимость США проходит, и гегемон всеми силами стремится затормозить этот процесс.

«Отсюда погоня за военным превосходством, стремление обеспечить себе свободу рук в применении силовых средств», - считает глава российской дипломатии.

Рассуждая о перспективах двустороннего диалога по проблематике вооружений, Лавров заявил, что никакого обсуждения не может быть, пока США не откажутся от антироссийского курса в своей политике и не осознают важность и необходимость выстраивания с Россией равноправных отношений, с учетом принципиально новых геополитических реалий, подчеркнул Сергей Лавров.

В прошлом месяце Россия завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). На Смоленской площади напомнили, что на такой шаг Москва пошла с учетом позиции США и их союзников в отношении Соглашения об адаптации ДОВСЕ 1999 года, которое Вашингтон отказался ратифицировать с целью сохранения более выгодной для себя версии договора.