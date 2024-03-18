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В Амурской области 13 горняков оказались под завалом после обрушения породы

На место происшествия направлены 25 горноспасателей.
Владимир Рубанов 2024-03-18 20:08:01
© Фото: Пресс-служба МЧС РФ, РИА Новости

С 13 горняками отсутствует связь после обвала породы на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области, сообщает региональное ГУ МЧС. Входы в рудник завалены.

На место происшествия направлены 25 горноспасателей Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России. У них четыре единицы техники.

На месте обрушения уже работают спасатели предприятия. По вентиляционному уклону к заблокированным горнякам направлена группа спасателей объекта. Кроме того, они ведут работы по восстановлению связи и механизированную расчистку транспортного уклона.

Данные об обрушении подтвердили местные власти Зейского района, передает ТАСС. По словам главы Зейского района Илоны Сысолятиной, под завалами есть люди, ориентировочно 13 человек.

#обрушение #МЧС РФ #Амурская область #рудник #горноспасатели #Зейский район
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