В Амурской области 13 горняков оказались под завалом после обрушения породы

С 13 горняками отсутствует связь после обвала породы на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области, сообщает региональное ГУ МЧС. Входы в рудник завалены.

На место происшествия направлены 25 горноспасателей Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России. У них четыре единицы техники.

На месте обрушения уже работают спасатели предприятия. По вентиляционному уклону к заблокированным горнякам направлена группа спасателей объекта. Кроме того, они ведут работы по восстановлению связи и механизированную расчистку транспортного уклона.

Данные об обрушении подтвердили местные власти Зейского района, передает ТАСС. По словам главы Зейского района Илоны Сысолятиной, под завалами есть люди, ориентировочно 13 человек.