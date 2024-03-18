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Целая семья: двое мужчин и две женщины погибли за день в Белгородской области

Спасателям удалось достать живым из-под завалов ребенка.
Ксения Глотова 2024-03-18 20:53:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

У Александра Шабанова в селе Никольском при обстреле пострадал сын. 11-летний мальчик получил множественные ранения от посеченных окон в доме. Сейчас он в безопасности, а отец идет помогать другу, чей дом лишился кровли.

В этом селе Белгородского района не удалось избежать трагедии. Недалеко от храма виден дым - там полностью разрушен частный дом. От прямого попадания погибли двое: молодой человек 17 лет и взрослый мужчина.

Потом спасателям удалось достать из-под завалов живым ребенка, а еще позже - тела еще двух женщин. Погибла практически вся семья.

Территория оцеплена, разбор завалов продолжается. Военные обследуют частный сектор, ищут неразорвавшиеся снаряды. Это серьезная проблема и в Белгороде.

«Они неразорвавшиеся. Количество их в коробе - 72 штуки. И они самоликвидирующиеся. На какой стадии - мы не знаем. И когда они сдетонируют - соответственно, тоже. Так что работа у нас происходит очень быстро и внимательно», - рассказывает начальник поисково-спсательной службы Валерий Кисленко.

Белгород и область находятся под постоянными обстрелами. Сегодня в городе уже трижды звучала сирена.

Во время утренней атаки на Белгород пострадал район Крейда. Повреждены 11 частных жилых домов, квартиры в многоэтажках и пассажирский автобус.

Во время тревоги водитель, как того требует техника безопасности, остановился на остановке, укрыл людей - и по нему прилетело.

В Белгороде по-прежнему не работают торговые центры. Закрыты кафе, рестораны, учреждения культуры. Многие работодатели перевели сотрудников на удаленную  работу. Для школьников 18 и 19 марта выходные дни.

#белгородская область #ВСУ #Обстрел #мирные жители #пострадавшие #гибель любей
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